ملاحظات حول الموازنة العامة الاتحادية – الجزء السادس

2023/03/28 | 18:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليفة

3 – تصدير النفط من الاقليم

تكلمنا سابقا عن ان الموازنة العامة

للسنوات الثلاث القادمة تضمنت أجور نقل

النفط، وتكلمنا ان الانبوب هو جزء منه

من الانبوب التصدير القديم لكن سلطة

الإقل

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