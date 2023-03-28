برنامج البترودولار والموازنات العامة

2023/03/28 | 18:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليفة

التاريخ التشريعي للبترودولار

1 – قانون المحافظات

للعلم اقر المشرع العراقي في قانون

المحافظات رقم 21 لسنة 2008 في المادة

(11/ثانيا/8) بان أحد مصادر تمويل المحافظة

هو تخصيص خمسة د

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