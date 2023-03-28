شاهد بالفيديو.. عقيد امريكي يكشف نقاط تواجد فصائل ايران على حدود العراق

2023/03/28 | 18:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Q7Vf0IdswJc

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