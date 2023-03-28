الاتحاد الأوروبي يصوت بالموافقة على مزيد من قيود تداول العملات الرقمية

2023/03/28 | 18:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

صوت المشرعون في اثنين من اللجان الرئيسية ببرلمان الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء بالإجماع لصالح فرض قيود على مدفوعات العملات الرقمية من قبل محافظ العملات الرقمية التي لم يتم التحقق منها.

وتمت الموافقة على المقترح واعتماده ، جنبا إلى جنب مع بعض الإجراءات الأخرى لمنع الشركات من قبول مدفوعات نقدية كبيرة، وإنشاء وكالة جديدة لمكافحة غسيل الأموال داخل الاتحاد الأوروبي.

وكان التصويت على تلك القرارات من قبل لجنتي الاقتصاد والحريات المدنية بالبرلمان يوم الثلاثاء ، مع امتناع ستة أعضاء عن التصويت، حيث صوت 99 نائبا لصالح فرض قيود على مدفوعات العملات الرقمية لتلك المحافظ، بينما صوت 8 فقط ضدها.

وكان النائب الفرنسي الذي يقود مفاوضات البرلمان بشأن الإصلاح الشامل ، داميان كاريم، قد صرح في وقت سابق بأن تلك الخطط لن تمنع مدفوعات العملات الرقمية ، نظرا لأن الحد الأقصى، البالغ 1,000 يورو، لن يتم تطبيقه إذا كان مزود المحفظة إحدى الجهات المنظمة أو كانت هوية الدافع غير معروفة.

وبعد التصويت بالبرلمان، تبدء المفاوضات مع المجلس الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء بالكتلة، والذي سعى إلى حظر العملات الرقمية التي تسمح بعدم الكشف عن هوية المستخدم، مثل monero و dash.

ومن المقرر أن يقدم البرلمان الأوروبي بشهر أبريل المقبل الموافقة النهائية على القواعد التي تضمن تحديد هوية الدافعين باستخدام العملات الرقمية عند تحويل الأموال.

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