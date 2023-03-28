بغداد مرشحة لاستضافة لقاء وزيري خارجية السعودية وإيران

2023/03/28 | 18:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / من المنتظر أن يجتمع وزيرا خارجية السعودية وإيران خلال شهر رمضان الجاري، وفق ما اتفقا خلال اتصالين هاتفيين في غضون بضعة أيام، وذلك عقب إعلان عودة العلاقات بين البلدين.وقال حسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني في تصريح سابق إن الحكومة الإيرانية “اقترحت على السعودية 3 أماكن لاستضافة لقاء على مستوى […]

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