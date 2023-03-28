جامعة الأنبار تجري تجربة ناجحة لزراعة الحنطة باستخدام التربة الجبسية

2023/03/28 | 18:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مدير مركز تنمية حوض أعالي الفرات في جامعة الأنبار عمار حاتم كامل، اليوم الثلاثاء، نجاح تجربة زراعة محصول الحنطة في المحافظة باستخدام التربة الجبسية ودون معالجة أو استخدام لمنظومات ري.

وأوضح كامل للوكالة الرسمية، أن ” قسم تنمية الموارد الطبيعية في مركز تنمية حوض اعالي الفرات أجرى دراسة لطبيعة التربة الجبسية ومدى صلاحيتها للزراعة”، مشيرا الى أن “هذه التربة تشكل النسبة الأكبر في موقع جامعة الأنبار وعموم المحافظة”.وأضاف، “تم إجراء تجربة زراعة محصول الحنطة في هذه التربة دون معالجة او حراثة او إضافة أسمدة، والبذور التي زرعت جٌلبت من السوق المحلية”، مبينا، أن “الزراعة تمت في شهر تشرين الأول”.وتابع ، “تم الاعتماد على مياه الأمطار بدون منظومة ري أو بزل وتركت على هذه الحالة طيلة هذه الأشهر، وبعد إجراء معاينة لتقييم التجربة ، فإن النتائج مشجعة للغاية”، مؤكدا، أن “معدل الحبوب في السنبلة الواحدة بلغ نحو 90 حبة ، وان إدارة المركز بانتظار إكمال المحطة البحثية لتطوير التجربة”.

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