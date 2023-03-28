2023/03/28 | 18:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أشاد وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، بالمبادرة الأردنية لحل الأزمة السورية، داعيا إلى دعمها بمبادرة عربية جماعية تعيد الاستقرار إلى سوريا وتخرجها من أزمتها.وأضاف الوزير اللبناني أن” بلاده […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خارجية لبنان تدعم المبادرة الأردنية لحل الازمة السورية المركز الخبري الوطني.

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