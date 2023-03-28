2023/03/28 | 18:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه محافظ الديوانية عبد الله الشهد، اليوم الثلاثاء، بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء، في كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية باستثناء (الخدمية منها) لمواصلة الجهد الخدمي لسحب مياه الأمطار.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الديوانية تعطل الدوام الرسمي غداً الأربعاء المركز الخبري الوطني.

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