فيديو.. هدف

2023/03/28 | 18:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل رافائيل سانتوس بوري هدفا بهلوانيا، ليقود كولومبيا لقلب تأخره لفوز 2-1 على اليابان في مباراة ودية لكرة القدم في أوساكا اليوم الثلاثاء.

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