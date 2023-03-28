خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان.. اكثر من (10.000) سلة غذائية من العتبة الحسينية لعوائل الشهداء والجرحى والمتعففين في كربلاء والمحافظات

2023/03/28 | 19:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت العتبة الحسينية المقدسة عن

توزيع أكثر من (10.000) سلة غذائية متكاملة

على عوائل الشهداء والجرحى والعوائل

المتعففة في محافظة كربلاء وعدد من

المحافظات تزامنا مع حلول شهر رمضان

المبارك.

وقال مسؤول

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