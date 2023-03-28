2023/03/28 | 19:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jaodfPh6GR8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النائب علي تركي يقيم دعوى قضائية ضد الاعلامي قحطان عدنان | بمختلف الاراء) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. النائب علي تركي يقيم دعوى قضائية ضد الاعلامي قحطان عدنان | بمختلف الاراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).