محافظة الديوانية تعطل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء

2023/03/28 | 19:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجه محافظ الديوانية، ميثم الشهد، بتعطيل الدوام الرسمي، يوم غد الأربعاء، لجميع الدوائر والمؤسسات الحكومية باستثناء (الخدمية منها) لمواصلة الجهد الخدمي لسحب مياه الأمطار.

وكانت الديوانية قد عطلت دوامها أمس واليوم بسبب غزارة الأمطار التي شهدتها مؤخراً وكانت الأكثر تضرراً بين المحافظات، وسط استمرار الجهود في سحب المياه عن الشوارع والأحياء.

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