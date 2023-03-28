البحرين تستدعي القائم بالاعمال العراقية لـ

2023/03/28 | 19:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

استدعت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الثلاثاء، القائم بالأعمال في سفارة جمهورية العراق لدى البحرين مؤيد عمر عبدالرحمن، فيما ابلغته "عن بالغ أسفها واستيائها لمخالفاته المتكررة للأعراف الدبلوماسية"، بحسبما نقلت وسائل اعلام بحرينية.

وذكرت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان ان وزير الخارجية قام بـ"إبلاغ القائم بالأعمال العراقي استنكار الوزارة الشديد لما قام به مؤخرا من تصرف غير مقبول يتنافى مع البروتوكولات الدبلوماسية في المملكة، ويتعارض مع مهامه الدبلوماسية كقائم بالأعمال لسفارة جمهورية العراق في مملكة البحرين، باعتباره تدخلا مرفوضا في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين يتناقض مع المبادئ التي تنظم العلاقات بين الدول المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة".

وقام وزير الخارجية بتسليم القائم بالأعمال العراقي مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص.

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