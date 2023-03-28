2023/03/28 | 19:47 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلى شبكة “روسيا اليوم” انتشار مخدر خطير في الولايات المتحدة يخلط فيه المدمنون الزيلازين مع الفنتانيل.ذهبت آراء إلى أن هذا المزيج يتحول إلى مخدر مميت، ويتحول فيها المدمن إلى ما يشبه الزومبي، كما أنه يسبب تعفن الجلد ويجعلهم يتحركون بلا هدف، ويتمايلون في مشيتهم، ولا يستجيبون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فيديو يظهر مدمني مخدرات يتحولون لما يشبه الزومبي شبكة القيقب الدولية.

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