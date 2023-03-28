الموارد: تركيا باشرت بزيادة إطلاقات دجلة وتحسن في الواقع المائي

2023/03/28 | 19:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الموارد المائية،عن مباشرة تركيا منذ ستة أيام بزيادة الإطلااقات المائية الى العرقاق عبر نهر دجلة.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم”:”منذ يوم ٢٣ من الشهر الجاري باشرت تركيا بزيادة الإطلاقات المائية لنهر دجلة بمعدل ٤٠٠ متر مكعب في الثانية الواحدة”.

وبين، ان “زيادة هذه الإطلاقات مع موجات الأمطار التي شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين فأنه ستكون هنالك بوادر ايجابية لتحسن الواقع المائي، حيث ان الامطار الأخيرة مع زيادة الإطلاقات المائية رفعت من مناسيب الأنهر”.

يذكر ان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن في 21 آذار الجاري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أن بلاده “قررت زيادة كمية المياه المتدفقة من نهر دجلة قدر الإمكان لمدة شهر واحد من أجل رفع ضائقة العراق”.

وكتب السوداني في تغريدة في 22 من آذار بمناسبة اليوم العالمي للمياه :”نعمل على تأمين حصص العراق من حقّه في المياه عبر الحوارات وعقد الاتفاقيات، وما تحقق في زيارتنا إلى الجارة تركيا وإعلان زيادة تدفقّات مياه دجلة مثالٌ على نجاح توجهات الحكومة”.

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