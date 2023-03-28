2023/03/28 | 19:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة الصحة ، اليوم الثلاثاء، عن نجاح عملية فريدة ومعقدة لطفلة من اهالي الرفاعي تبلغ من العمر 4 سنوات ونصف مصابة بما يسمى (أم الدم) للشريان الأبهر الصاعد وقوس الأبهر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إجراء عملية قلب مفتوح نادرة جداً في الناصرية المركز الخبري الوطني.

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