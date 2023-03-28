السوداني يوصي البرلمان بسحب قانون مصادرة أموال النظام السابق

2023/03/28 | 19:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أوصى مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، بسحب قانون مصادرة أموال النظام السابق من جلسات مجلس النواب، كما ألغى إحدى اللجان المختصة، فيما اتخذ حزمة من القرارات.وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء،في […]

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