2023/03/28 | 20:10 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: PJyzOrSEs-Q

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رأي الاغلبية | احمد موسى: بامكان المواطن مراجعة الدوائر المعنية لاعادة النظر في الاخطاء الواردة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رأي الاغلبية | احمد موسى: بامكان المواطن مراجعة الدوائر المعنية لاعادة النظر في الاخطاء الواردة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).