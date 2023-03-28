2023/03/28 | 20:10 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: FZjwNVvRy0o

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الاسواق المحلية في تخبط مستمر والمواطن يناشد بحلول سريعة) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الاسواق المحلية في تخبط مستمر والمواطن يناشد بحلول سريعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).