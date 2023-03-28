محمد صلاح يقود منتخب مصر لتكرار الفوز على مالاوي

2023/03/28 | 20:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل المصري محمد صلاح هدفا وصنع آخر، أسهم من خلالهما بفوز منتخب بلاده على مالاوي بنتيجة 0/4، على أرض الأخيرة، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بكوت ديفوار 2024.

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