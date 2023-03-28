أوستن: إيران ووكلاؤها شنوا 83 هجوما على المصالح الأميركية بعهد بايدن

2023/03/28 | 20:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الثلاثاء، عدد الهجمات التي شنتها إيران ووكلاؤها على المصالح الأميركية منذ تسلم الرئيس جو بايدن السلطة، وكيفية رد الولايات المتحدة عليها.

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