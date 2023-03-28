الخطوط الجوية تحدد موعداً لإستقبال وتوديع رحلاتها من مبنى رقم 3 في مطار القاهرة الجديد

2023/03/28 | 20:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت إدارة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن موعد مباشرتها بتنفيذ رحلاتها بين العراق ومصر الى مطار القاهرة الجديد من والى مبنى رقم (3) بعد أن كانت سابقاً تنفذها الى المبنى رقم (1).وقال مدير عام الشركة المهندس كريم كاظم حسين، في بيان تلقته ايرث نيوز انه “تنفيذاً لتوجيهات وزير النقل […]

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