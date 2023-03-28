ضبط 345 صهريجا لتهريب الوقود واعتقال نحو 700 متهما في 4 أشهر

2023/03/28 | 20:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت مديرية شرطة الطاقة التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن عدد عمليات ضبط تهريب المشتقات النفطية خلال 4 أشهر.

وقال مدير عام المديرية اللواء ركن ظافر نظمي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المديرية تمكنت منذ تشرين الثاني من العام الماضي وحتى آذار الحالي من ضبط 345 صهريجا وإلقاء القبض على 697 متهما، ومداهمة وضبط 100 كراج و15 محطة مخالفة تحتوي على 12 مليون لتر من الكاز"، لافتا الى، أن" الكميات المضبوطة من مادة الكاز تم إعادتها إلى الدولة".

وأضاف، أن" المديرية وضعت خطة عمل أسهمت بتراجع حالات التهريب تضمنت إعادة الهيكلة وتقليل قواطع المسؤولية وتقسيمها إلى 9 قواطع يقود كلا منها لواء مع تشكيلاته، بالإضافة إلى تكثيف الدوريات والكمائن لكل المناطق المؤشر عليها التجارة بتهريب المشتقات".

وعن خطوط نقل الكهرباء أكد نظمي، أن" المديرية لم تسجل منذ أربعة أشهر أي استهدافات لخطوط نقل الطاقة في عموم البلاد".

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