بيان تركي رسمي يطالب العراق بتعويضات في قضية التحكيم

2023/03/28 | 20:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

قالت وزارة الطاقة التركية اليوم الثلاثاء إن غرفة التجارة الدولية أمرت العراق بدفع تعويض لأنقرة في قضية تحكيم طويلة الأمد مرتبطة بصادرات النفط من شمال العراق عبر تركيا.

وأضافت الوزارة دون الكشف عن مبلغ التعويض "أمرت (غرفة التجارة الدولية) العراق بدفع تعويض لتركيا"، مبينة أن "الغرفة ألغت أربعة من أصل خمسة مطالب للعراق".

وقالت وزارة الطاقة التركية "هذه القضية في الواقع انعكاس للخلاف بين الحكومة المركزية العراقية وحكومة إقليم كردستان".

وأضافت في البيان "تركيا مستعدة للوفاء بمتطلبات القانون الدولي الإسهام في إيجاد حل دائم بين طرفي الخلاف".

وذكر البيان التركي أن الغرفة اعترفت بأغلبية مطالب تركيا، دون الكشف عن مبلغ التعويض.

وكانت غرفة التجارة الدولية حكمت لصالح العراق يوم الخميس الماضي في قضية التحكيم وأمرت تركيا بدفع تعويضات للعراق تتعلق بنقل نفط حكومة إقليم كردستان عبر خط أنابيب التصدير والخصم الذي بيع بموجبه نفط حكومة إقليم كردستان.

وأوردت "رويترز" يوم السبت أن صافي المبلغ الذي أُمرت تركيا بدفعه إلى العراق يبلغ نحو 1.5 مليار دولار قبل حساب الفوائد.

وقرر العراق يوم السبت الماضي إيقاف تصدير 450 ألف برميل يوميا من صادرات الخام من إقليم كردستان وحقول كركوك في شمال البلاد.

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