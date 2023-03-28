إطلاق نار من الجيش الأوكراني لترهيب امرأة روسية وطفلها.. ما حقيقة الفيديو؟

2023/03/28 | 20:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر تحليل لشبكة CNN أن مقطع فيديو دعائي روسي يُظهِر إطلاق نار للجيش الأوكراني على سيارة مع أم وطفلها بعد سماع امرأة تتحدث الروسية، أنه زائف.

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