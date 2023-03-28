البيت الأبيض: لا خطط حاليا لزيارة نتنياهو لواشنطن

2023/03/28 | 20:59 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن البيت الأبيض أنه ليس لديه خطط في المرحلة الحالية حول استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن.

وجاء هذا التصريح بعد خطاب نتنياهو للأمة في وقت سابق اليوم، حيث قال إنه قرر تأجيل إصلاح قضائي مثير للجدل في دورة الكنيست الحالية من أجل إعطاء الوقت لمحاولة التوصل إلى اتفاق واسع بشأن التشريع في الدورة المقبلة.

وأضاف نتنياهو أن هذا الإصلاح سيعيد التوازن المفقود بين السلطات، مع الحفاظ على حقوق الإنسان والفرد، مؤكدًا أنه يسعى لمنع حدوث انشقاق في المجتمع الإسرائيلي.

وكان نتنياهو يرغب في تغيير آلية اختيار قضاة المحكمة العليا، بحيث يكون له دور أكبر في تشكيل هذه المؤسسة، التي يتهمها بالانحياز.

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