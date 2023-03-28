الحشد يطيح بإرهابيين اثنين من داعش في نينوى

2023/03/28 | 20:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، عن الاطاحة بعنصرين في فلول “داعش” الإرهابي في محافظة نينوى.

وقال بيان للهيئة، تلقته (بغداد اليوم)، ان "قوة من اللواء (30) حشد شعبي، من الاطاحة بعنصرين في فلول “داعش” الإرهابي في محافظة نينوى".

واضاف البيان، ان "ذلك جاء بمتابعة مستمرة وجهود دؤوبة وبكمين محكم من قبل مفارز استخبارات اللواء (30) حشد شعبي، ضمن قاطع المسؤولية بمحافظة نينوى"، مبيناً انه "تم اتخاذ الاجراءات الاصولية اللازمة بحقهم".

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