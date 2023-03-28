كتلة نيابية ترجح موعد مناقشة الموازنة في مجلس النواب

2023/03/28 | 21:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف رئيس كتلة حقوق النيابية، سعود الساعدي، اليوم الثلاثاء، عن موعد مناقشة قانون الموازنة في مجلس النواب.

وقال الساعدي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “قانون الموازنة وصل الى رئاسة مجلس النواب، وكذلك الى اللجنة المالية البرلمانية، لكن انشغال البرلمان في إقرار قانون الانتخابات الجديد، والخلافات التي حصلت بهذا الخصوص دفع الى تأجيل طرح مناقشة الموازنة من قبل البرلمان ولجانه المختصة”.

وأضاف الساعدي، انه “من المفترض ان يتم عرض قانون الموازنة على النواب للقراءة الاولى خلال الأسبوع المقبل”، مبيناً انه “بعد حسم التصويت على قانون الانتخابات الجديد، لا يوجد أي مبرر لتأخير عرض الموازنة للمناقشة تحت قبة مجلس النواب بشكل رسمي من قبل رئاسة المجلس”.

وصادق مجلس الوزراء العراقي يوم الاثنين (13 آذار 2023) على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية للسنوات 2023 و2024 و2025.

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