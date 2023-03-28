الخارجية توجه بإعادة القائم بالأعمال العراقي لدى البحرين إلى مركز الوزارة في بغداد

2023/03/28 | 21:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وجه وزير الخارجيَّة فؤاد حسين ، الثلاثاء، بإعادة القائم بالأعمال العراقيّ لدى مملكة البحرين إلى مركز الوزارة في بغداد.

وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد الصحاف في بيان ان “هذا الإجراء يأتي تعزيزاً لمكانة الدبلوماسيَّة العراقيَّة التي تنتهجها الوزارة في الحفاظ على الأعراف الدبلوماسيَّة”.

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