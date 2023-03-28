2023/03/28 | 21:26 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ المركز الخبري الوطني أفاد مصدر محلي، اليوم الثلاثاء بسقوط طائرة مسيرة في احد مناطق أربيل . وقال المصدر لـ/ المركز الخبري الوطني/ ان “طائرة مسيرة سقطت قبل قليل على احد المنازل في مجمع ( […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سقوط طائرة مسيرة في أربيل) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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