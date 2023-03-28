2023/03/28 | 21:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، بإعادة القائم بالأعمال العراقيّ في البحرين إلى بغداد.وقال الصحاف في تصريح تابعه/ المركز الخبري الوطني/ إن “وزير الخارجيَّة فؤاد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخارجية تُعيد القائم بالأعمال العراقي لدى البحرين إلى بغداد المركز الخبري الوطني.

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