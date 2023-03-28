2023/03/28 | 21:35 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أوساط نجفية تطالب بمنفذٍ حدودي على طريق الحج البري لزيادة المردود الاقتصادي للمحافظة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أوساط نجفية تطالب بمنفذٍ حدودي على طريق الحج البري لزيادة المردود الاقتصادي للمحافظة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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