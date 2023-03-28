2023/03/28 | 21:40 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ij50Zi-QDX4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السوداني يوجه الوزراء بتكثيف الجهود ، للتخفيف عن كاهل المواطنين وملفات اخرى في النشرة الرئيسة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السوداني يوجه الوزراء بتكثيف الجهود ، للتخفيف عن كاهل المواطنين وملفات اخرى في النشرة الرئيسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).