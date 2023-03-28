الاعمار تواصل اعمال تأهيل الطريق الرابط بين (النخيب - منطقة الكيلو 160كم)

2023/03/28 | 21:51 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغت نسب الانجاز فيه 78%".

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