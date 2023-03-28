قبيل مواجهة المغرب.. إطلاق سراح حارس مرمى منتخب بيرو بعد اعتقاله لتشاجره مع الشرطة

2023/03/28 | 21:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمّ الإفراج عن قائد وحارس مرمى منتخب بيرو، بيدرو غاليسي، بدون تهمة، بعد أن احتجزته الشرطة الوطنية الإسبانية في مدريد، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية البيروفية.

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