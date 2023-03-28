خبير: عقود الشركات الاجنبية النفطية مع كردستان أصبحت باطلة

2023/03/28 | 21:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد الخبير النفطي بهجت أحمد، اليوم الثلاثاء، أن العقود النفطية الموقعة بين حكومة إقليم كردستان والشركات النفطية أصبحت باطلة.

وقال أحمد في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "العقود النفطية للشركات الأجنبية ومنها العقد مع تركيا لبيع النفط لمدة 50 عاما أصبحت باطلة".

وأضاف أن "قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر العام الماضي والذي منع تصدير نفط الإقليم، ألغى جميع تلك العقود بما فيها الاتفاقية الموقعة مع تركيا لبيع النفط".

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