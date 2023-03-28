بمذكرة تفاهم.. العراق يجهز الأردن بالنفط الخام لمدة سنة

2023/03/28 | 21:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أقر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على توصية بتجهيز النفط الخام للأردن لمدة سنة.

وذكر مكتب رئيس الوزراء، أن "مجلس الوزراء، أقر توصية المجلس الوزاري للطاقة، بشأن الموافقة على توقيع مذكرة تفاهم تجهيز النفط الخام بين وزارة النفط في جمهورية العراق، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية ولمدة سنة واحدة".

ولفت الى ان التجهيز "يبدأ من تاريخ دخول مذكرى التفاهم حيز التنفيذ، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات وزارة النفط".

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