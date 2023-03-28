الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف الموظفين والمنتسبين إلكترونيا

2023/03/28 | 22:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، إطلاق دفعة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ، أنه" تم منح وجبة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع التي تبدأ من 5 ملايين ولغاية 25 مليون دينار"، مبينا، أن" صرف السلفة تم عن طريق إبلاغ الزبون عبر إرسال رسالة نصية تعلمه بمنحه السلفة وذلك بعد أن استكمل الإجراءات كافة لمنحه إياها وصرفها عن طريق بطاقة الماستر كارد والتي تمت تعبئة الرصيد المالي إليها". ودعا المصرف، وفق البيان،" المستفيدين من السلفة إلى مراجعة فروع المصرف أو منافذ الصرف لاستلام السلفة"، مؤكدا، أن" المصرف يواصل العمل على منح وجبات جديدة من السلف تباعا وبحسب الجداول والتوقيتات الزمنية للمتقدمين عليها من خلال التطبيق الإلكتروني الخاص بمصرف الرافدين".

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