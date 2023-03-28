وزير الخارجيَّة يوجِّه بإعادة القائم بالأعمال العراقيّ لدى مملكة البحرين إلى مركز الوزارة في بغداد

2023/03/28 | 22:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه وزير الخارجيَّة، فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، بإعادة القائم بالأعمال العراقيّ لدى مملكة البحرين إلى مركز الوزارة في بغداد.وذكر بيان للوزارة، تلقته ايرث نيوز أن “نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، وجه بإعادة القائم بالأعمال العراقيّ لدى مملكة البحرين إلى مركز الوزارة في بغداد”.وأضاف البيان، أن “هذا الإجراء يأتي […]

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