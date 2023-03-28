2023/03/28 | 22:37 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلك الجرعة تكون ما بين 6 أشهر إلى 12 شهرا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية تصدر توصيات جديدة بشأن فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية تصدر توصيات جديدة بشأن فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).