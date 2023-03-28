صحة كربلاء تحذر من انتشار “عصائر ومنتجات” غير صالحة في رمضان

2023/03/28 | 22:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حذّرت دائرة صحة كربلاء، اليوم الثلاثاء، من عصائر ومنتجات أخرى تنتشر خلال شهر رمضان في المحافظة.وقال مدير شعبة الرقابة الصحية في الدائرة، غيث قحطان، في تصريح تابعه/ المركز الخبري الوطني/ […]

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