2023/03/28 | 22:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أجرى وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم العبد الله، اليوم الثلاثاء، مباحثات مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، بشأن الأمن في منطقة الشرق الأوسط.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الوزير الكويتي من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مباحثات بين امريكا والكويت بشأن أمن الشرق الاوسط المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مباحثات بين امريكا والكويت بشأن أمن الشرق الاوسط) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مباحثات بين امريكا والكويت بشأن أمن الشرق الاوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).