بعدما طردته حكمة قبل سنوات.. هل كرر لاعب تركي خطأه بشأن النساء؟

2023/03/28 | 22:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي منذ سنوات منشورات تزعم أنّ اللاعب التركي كريم ديميرباي، الذي أدلى بتعليقات مسيئة للنساء بعد أن طردته حكمة من مباراة في الدوري الألماني عام 2015، أصرّ على موقفه وكرّر الأقوال نفسها بعد أن عوقب بتحكيم مباراة للسيدات.إلا أنّ اللاعب في الحقيقة اعتذر وحكّم مباراة لناشئات لإظهار عودته عن الخطأ.

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