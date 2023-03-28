2023/03/28 | 22:55 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: w4AYIDRbu60

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اشهى الافطارات الرمضانية من #بغداد ضمن برنامج #صمون_وزعتر #السومرية #رمضان #العراق) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اشهى الافطارات الرمضانية من #بغداد ضمن برنامج #صمون_وزعتر #السومرية #رمضان #العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).