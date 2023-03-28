مصادر: اعتقال إيراني بتهمة اختطاف مواطنة تحمل الجنسية الاميركية في بغداد

2023/03/28 | 22:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفادت مصادر امنية مطلعة، اليوم الثلاثاء، باعتقال شخص يحمل الجنسية الايرانية بعد اختطاف مواطنة روسية تحمل الجنسية الاميركية في العاصمة بغداد.

وذكرت المصادر لـ"بغداد اليوم"، إن "القوات الأمنية اعتقلت الإيراني محمد رضا حسين نوري في بغداد وذلك بعد ساعات من عملية اختطاف مواطنة روسية تحمل الجنسية الامريكية في منطقة الكرادة".

وأشارت المصادر إلى أن "القوات الأمنية تحقق مع المواطن الإيراني محمد رضا حسين نوري عن كيفية دخوله إلى الأراضي العراقية والمواقع التي كانت يتواجد بها في بغداد خلال الـ 72 ساعة الماضية".

وأكدت ان "مكتب القائد العام للقوات المسلحة وجه بضرورة توسيع عمليات البحث والتحقيق للعثور على المواطنة الروسية التي تحمل الجنسية الأمريكية والتي اختطفت في بغداد".

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