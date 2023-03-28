2023/03/28 | 23:00 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: PuPrqvQOwqA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تسهر بنوادي ليلية في أربيل؟.. سؤال محرج لعلي الشريفي يتسبب بسجال بين كاظم مدلل ونزار الفارس) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تسهر بنوادي ليلية في أربيل؟.. سؤال محرج لعلي الشريفي يتسبب بسجال بين كاظم مدلل ونزار الفارس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).