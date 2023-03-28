2023/03/28 | 23:00 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: WJ5CLs7d6Eg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. زاخو تنظم أنشطة ثقافية ودينية طيلة شهر رمضان المبارك) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. زاخو تنظم أنشطة ثقافية ودينية طيلة شهر رمضان المبارك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).