بأيد عارية ودون معدات.. شاهد كيف أنقد عامل زملائه من انهيار منجم ذهب

2023/03/28 | 23:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حوصر العديد من عمال المناجم بعد انهيار منجم للذهب في جمهورية الكونغو الديمقراطية وذلك جراء هطول الأمطار الغزيرة.

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