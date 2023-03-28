2023/03/28 | 23:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكثر من 5 آلاف معتمر يغادرون يومياً إلى السعودية عبر منفذ عرعر بغداد والرياض تجدّدان الرغبة في إرساء تعاون يحقق الإستقرار والتنمية بغداد – قصي منذر اعرب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان ، عن رغبتهما زيادة التعاون في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية والاستثمارية بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين […]

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