2023/03/28 | 23:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكاديمية الشرقية توقّع إتفاقية تعاون مع معهد العلمين للدراسات العليا النجف – سعدون الجابري تواصل اكاديمية (الشرقية ) للاعلام توسيع دائرة نشاطها وعلاقاتها المهنية مع جامعات وهيئات تدريسية مرموقة بهدف تمكين الشباب العربي للحصول على تعليم وتدريب في المهن الاعلامية.فبعدَ توقيعها نهاية شباط الماضي اتفاقيةِ تعاون مع جامعة ام القيوين الحكومية في دولة الامارات ،وقعت […]

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